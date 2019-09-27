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Неймар покинул Барселону, не дождавшись суда против бывшего клуба

13:20 110 Читати українською
Неймар покинул Барселону, не дождавшись суда против бывшего клуба
Неймар / Фото ФК ПСЖ

Похоже, форвард ПСЖ Неймар решил не пачкаться юридическими делами и вернулся в Париж.

Накануне Неймар прибыл в Барселону для решения финансовых споров с "блаугранас". Суд должен был состояться 27 сентября, но звездный нападающий решил покинуть столицу Каталонии, сообщает Mundo Deportivo.

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27-летний игрок не терял время в Барселоне и успел провести вечер в кругу своих друзей, среди которых был хавбек чемпиона Испании Артур.

Между представителями Неймара и Барсы происходит консультация по возможному решению конфликта без вмешательства суда.

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Напомним, бразилец обвиняет бывший клуб в неполной выплате своего бонуса в 2016 году. В иске против Барселоны требуется выплата в размере 18 млн евро.

Squad

Допис, поширений 3n310ta neymarjr (@neymarjr)

blog_ava
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Барселона Барселона Испания Неймар Неймар ПСЖ ПСЖ Неймар в Барселону
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