Полузащитник Барселоны Гави выбыл на длительный срок в матче за сборную Испании, что изрядно разозлило "блаугранас".

Барселона возмущена тем, что Гави не дали передохнуть в матче против Грузии, хотя "Фурия Роха" уже выполнила задачу выхода на Евро-2024, сообщает Mundo Deportivo.

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Звезда каталонцев вместе с Ле Норманом стали единственными игроками, которых не заменили в составе на эту игру. Главный тренер Луис де ла Фуэнте выпускал полузащитника Барселоны в каждом матче сборной Испании, поэтому в травме представители "блаугранас" обвинили именно наставника.

Напомним, что Гави покинул поле на 26 минуте встречи. Первые медицинские тесты показали, что у полузащитника Барселоны разрыв крестообразной связки. Если предварительный диагноз подтвердится, то Гави пропустит от шести до восьми месяцев, а это означает, что он не сыграет до конца сезона. Барселона вроде бы может получить компенсацию от ФИФА за травму ключевого игрока в размере 4-5 млн евро.

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