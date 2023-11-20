Півзахисник Барселони Гаві вибув на тривалий термін у матчі за збірну Іспанії, що неабияк розлютило "блаугранас".

Барселона обурена тим, що Гаві не дали перепочити в матчі проти Грузії, хоча "Фурія Роха" вже виконала завдання виходу на Євро-2024, повідомляє Mundo Deportivo.

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Зірка каталонців разом з Ле Норманом стали єдиними гравцями, яких не замінили у складі на цю гру. Головний тренер Луїс де ла Фуенте випускав півзахисника Барселони в кожному матчі збірної Іспанії, тож у травмі представники "блаугранас" звинуватили саме наставника.

Нагадаємо, що Гаві покинув поле на 26 хвилині зустрічі. Перші медичні тести показали, що у півзахисника Барселони розрив хрестоподібної зв'язки. Якщо попередній діагноз підтвердиться, то Гаві пропустить від шести до восьми місяців, а це означає, що він не зіграє до кінця сезону. Барселона може отримати компенсацію від ФІФА за травму ключового гравця в розмірі 4-5 млн євро.

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