В воскресенье в Примере состоялось несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2021/22, 30-й тур

Эспаньол – Мальорка – 1:0

Гол: Де Томас, 42

Кадис – Вильярреал – 1:0

Гол: Собрино, 90

Сельта – Бетис – 0:0

Севилья – Реал Сосьедад – 0:0

Программу дня в Испании открывал поединок на "Корнелье Эль-Прат", где Эспаньол принимал Мальорку. Для гостей очень важно было победить, ведь они держались всего в 2-х очках от зоны вылета – впрочем каталонцам хватило всего одного гола, чтобы разрушить планы островян. Его на 41-й минуте провёл Де Томас, завершивший быструю контратаку удачным выходом лицом к лицу.

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В целом, Эспаньол выглядел активнее, острее и динамичнее Мальорки. Балеарцам не помогла даже очередная замена Диего Лопеса – легендарный голкипер "попугаев" не вышел на поле после перерыва, уступив место Оласабалю. В итоге финальный свисток зафиксировал минимальную победу хозяев.

Кадис в борьбе за выживание неожиданно смог победить Вильярреал. Подопечные Серхио Гонсалеса в течение всего матча владели безоговорочным преимуществом и создали достаточно голевых моментов, которые в конечном итоге из колличества переросли в качество. На последней минуте основного времени Собрино пробил защиту "желтой субмарины", которая, по всей видимости, все свои силы на неделе оставила в борьбе за четвертьфинал Лиги чемпионов с Ювентусом.

В еще одном матче Сельта разошлась "сухим" миром с Бетисом. Аналогичный счет был зафиксирован и в матче другого клуба со столицы Андалусии – Севилья расписала "нули" с Реал Сосьедадом. "Рохибланкос" упустили шанс приблизиться к Реалу или оторваться от Барсы на три очка.

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