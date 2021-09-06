Барселона пыталась вернуть Неймара, но ПСЖ подкупил отца звезды бешеной суммой, – RAC1
Президент каталонцев Жоан Лапорта предпринял попытку вернуть Неймара на Камп Ноу.
Едва ли не первым шагом Лапорты после избрания на должность в марте была попытка убедить Неймара снова играть за Барселону.
Бразилец на тот момент еще не подписал новый контракт с ПСЖ и якобы был готов вернуться в столицу Каталонии. Лапорта даже отослал двух своих представителей в Париж, сообщает sport.es со ссылкой на Rac1.
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По информации источника, ПСЖ узнал об этом и решил сорвать переговоры подкупом – клуб перечислил отцу Неймара 20 млн евро. Причем операция осуществлялась в обход официальных счетов парижан.
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