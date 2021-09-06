Чи не першим кроком Лапорти після обрання на посаду в березні була спроба переконати Неймара знову грати за Барселону.

Бразилець на той момент ще не підписав новий контракт з ПСЖ і нібито був готовий повернутися в столицю Каталонії. Лапорта навіть відіслав двох своїх представників у Париж, повідомляє sport.es з посиланням на Rac1.

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За інформацією джерела, ПСЖ дізнався про це і вирішив зірвати переговори підкупом – клуб перерахував батьку Неймара 20 млн євро. При чому операція здійснювалася в обхід офіційних рахунків парижан.

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