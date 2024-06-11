Пресс-служба сборной Нидерландов сообщила, что полузащитник Аталанты Тьон Копмейнерс получил травму на разминке перед товарищеским матчем с Исландией. В связи с этим 26-летний игрок не сможет сыграть на чемпионате Европы.

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Поскольку "оранье" потеряли не только Копмейнерса, а и Френки де Йонга, то Рональд Куман решил довызвать в команду Иана Маатсена. Полузащитник провел сезона 2023/24 в составе Боруссии, а права на него принадлежат Челси, где выступает Михаил Мудрик.

Сборная Нидерландов проведет первый матч на чемпионате Европы 16 июня против команды Польши.

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