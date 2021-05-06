Барселона уже провела переговоры с представителями аргентинского нападающего Серхио Агуэро, сообщает Sky Sports.

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По информации источника, стороны обсудили переход футболиста в испанскую команду на правах свободного агента летом 2021 года. Напомним, в текущем сезоне Агуэро провел за Манчестер Сити лишь 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола.

К слову, Серхио Агуэро, контракт которого с "горожанами" завершается летом 2021, продолжает оставаться лакомым кусочком для многих топ-клубов. Несмотря на слухи о переходе нападающего в Барселону, на аргентинца продолжают претендовать клубы из АПЛ.

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