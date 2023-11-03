Руководство каталонского клуба не смогло доказать, что не нарушало требований финансового фэйр-плей.

Летом департамент УЕФА по финансовому контролю клубов оштрафовал Барселону на полмиллиона евро за ложную отчетность в 2022 финансовом году. Клуб задекларировал прибыль от продажи нематериальных активов (кроме трансферов игроков), не являющегося соответствующим доходом, согласно правилам.

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Каталонцы не согласились с таким вердиктом и подали апелляцию. Апелляционная палата финансового контроля клубов УЕФА рассмотрела обращение, но оставила первоначальное решение без изменений. Барселона должна выплатить 500 тысяч евро штрафа, сообщает официальный сайт УЕФА.

Напомним, у "сине-гранатовых" сложное финансовое положение. Большие долги привели к тому, что Барселоне пришлось продавать даже будущие доходы, чтобы иметь возможность зарегистрировать новичков.

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