Керівництво каталонського клубу не змогло довести, що не порушувало вимог фінансового фейр-плей.

Влітку департамент УЄФА з фінансового контролю клубів оштрафував Барселону на півмільйона євро за хибну звітність у 2022 фінансовому році. Клуб задекларував прибуток від продажу нематеріальних активів (крім трансферів гравців), який не є відповідним доходом, згідно з правилами.

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Каталонці не погодилися з таким вердиктом і подали апеляцію. Апеляційна палата фінансового контролю клубів УЄФА розглянула звернення, але залишила початкове рішення без змін. Барселона мусить сплатити 500 тисяч євро штрафу, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, у "синьо-гранатових" складне фінансове становище. Великі борги призвели до того, що Барселоні довелося продавати навіть майбутні прибутки, щоб мати можливість зареєструвати новачків.

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