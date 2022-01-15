Сербский форвард является альтернативой Эрлингу Холланду, которого считают трансферным приоритетом каталонцев. В 2020 году Барса упустила возможность приобрести Влаховича за 18 млн евро.

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Тогда агент 21-летнего серба предлагал каталонцам арендовать Душана с обязанностью выкупа летом 2021-го за указанную сумму. Эрик Абидаль – тогдашний технический секретарь Барселоны – отказался от такого варианта. Причиной стало падение результативности Влаховича в конце сезона 2019/20. Барса усомнилась в его перспективах и отказалась от форварда, сообщает Marca.

В сезоне 2021/22 сербский нападающий уже забил за "фиалок" 19 голов во всех турнирах. Его контракт рассчитан до 30 июня 2023-го, а Фиорентина хочет получить за Влаховича 80-90 млн евро.

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