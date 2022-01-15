Сербський форвард є альтернативою Ерлінгу Холанду, якого вважають трансферним пріоритетом каталонців. У 2020-му Барса втратила можливість придбати Влаховіча за 18 млн євро.

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Тоді агент 21-річного серба пропонував каталонцям орендувати Душана з обов'язком викупу влітку 2021-го за вказану суму. Ерік Абідаль – тодішній технічний секретар Барселони – відмовився від такого варіанту. Причиною стало падіння результативності Влаховіча наприкінці сезону 2019/20. Барса засумнівалася у його перспективах і відмовилася від форварда, повідомляє Marca.

У сезоні 2021/22 сербський нападник вже забив за "фіалок" 19 голів у всіх турнірах. Його контракт розрахований до 30 червня 2023-го, а Фіорентина хоче отримати за Влаховіча 80-90 млн євро.

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