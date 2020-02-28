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Барселона продовжить контракт із Суаресом за цікавої умови

22:11 371 Читать на русском
Барселона продовжить контракт із Суаресом за цікавої умови
Луїс Суарес / Marca

Форвард Барселони Луїс Суарес розповів про оригінальний пункт у своєму контракті з каталонцями.

"Я щасливий в Барселоні, моя родина теж рада. Я там, де завжди хотів бути. Відчуваю себе корисним в цій команді.

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Рішення про продовження контракту залежить від клубу. Вони знають, що я хочу залишитися, але не все вирішую я. Однак є пункт, якщо в наступному сезоні я проведу хоча б 60% матчів, то контракт пролонгується автоматично", – цитує Суареса RAC1.

До слова, в поточному сезоні Суарес забив 14 голів і зробив 10 результативних передач в 23 матчах за Барселону.

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Теги
Барселона Барселона Іспанія Луїс Суарес Луїс Суарес
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