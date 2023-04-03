Тебас направил в прокуратуру ложное доказательство по делу о выплатах Хосе Энрикесу Негрейре. Барселона посредством своего официального сайта призвала президента Ла Лиги уйти в отставку.

Президент Ла Лиги дал фальшивые показания против Барселоны

"Учитывая серьезность информации, появившейся сегодня в La Vanguardia, в которой президент Ла Лиги Хавьер Тебас упоминается как человек, направивший ложные доказательства в прокуратуру, чтобы обвинить наш клуб, ФК Барселона хочет выразить свой глубокий гнев и возмущение. По этой причине мы настоятельно просим президента Ла Лиги публично выступить с объяснениями – сообщения в Твиттере, которое было опубликовано утром, недостаточно.

Из-за присвоения функций, которые не соответствуют его должности, а также из чувства достоинства и уважения к посту президента Ла Лиги, господин Тебас должен уйти со своего поста", - говорится в заявлении.

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