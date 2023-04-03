Тебас направив до прокуратури неправдивий доказ у справі про виплати Хосе Енрікесу Негрейрі. Барселона за допомогою свого офіційного сайту закликала президента Ла Ліги піти у відставку.

Президент Ла Ліги надав фальшиві свідчення проти Барселони

"З огляду на серйозність інформації, що з'явилася сьогодні в La Vanguardia, в якій президент Ла Ліги Хав'єр Тебас згадується як людина, яка направила неправдиві докази в прокуратуру, щоб звинуватити наш клуб, ФК Барселона хоче висловити свій глибокий гнів і обурення. З цієї причини ми наполегливо просимо президента Ла Ліги публічно виступити з поясненнями – повідомлення в Твіттері, яке було опубліковано вранці замало.

Через привласнення функцій, які не відповідають його посаді, а також з почуття гідності та поваги до посади президента Ла Ліги, пан Тебас повинен піти зі своєї посади", - йдеться в заяві.

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