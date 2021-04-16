Нападающий Манчестер Сити имеет хорошие шансы присоединиться к команде своего кума.

Каталонский гранд заманивает Серхио Агуэро контрактом на два года, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

"Кому-то придется забрать себе 10-й номер", – экс-директор Барселоны убежден, что Месси определился с будущим

Действующее соглашение о сотрудничестве между 32-летним аргентинцем и Манчестер Сити истекает уже через несколько месяцев, поэтому Барса сможет сэкономить, подписав игрока на правах свободного агента. На Серхио также претендует лондонский Челси.

Стоит отметить, что главная звезда Барселоны Лионель Месси является крестным отцом сына Агуэро.

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