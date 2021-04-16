Барселона приготувала контракт для Агуеро – відомі базові деталі угоди
17:07 - Читать на русском
Нападник Манчестер Сіті має хороші шанси приєднатись до команди свого кума.
Каталонський гранд заманює Серхіо Агуеро контрактом на два роки, повідомляє журналіст Ніколо Скіра у Twitter.
"Комусь доведеться забрати собі 10-й номер", – екс-директор Барселони переконаний, що Мессі визначився з майбутнім
Чинна угода про співпрацю між 32-річним аргентинцем і Манчестер Сіті завершується вже за кілька місяців, тому Барса зможе зекономити, підписавши гравця на правах вільного агента. На Серхіо також претендує лондонський Челсі.
Варто відзначити, головна зірка Барселони Ліонель Мессі є хрещеним батьком сина Агуеро.
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter