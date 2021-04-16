Нападник Манчестер Сіті має хороші шанси приєднатись до команди свого кума.

Каталонський гранд заманює Серхіо Агуеро контрактом на два роки, повідомляє журналіст Ніколо Скіра у Twitter.

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Чинна угода про співпрацю між 32-річним аргентинцем і Манчестер Сіті завершується вже за кілька місяців, тому Барса зможе зекономити, підписавши гравця на правах вільного агента. На Серхіо також претендує лондонський Челсі.

Варто відзначити, головна зірка Барселони Ліонель Мессі є хрещеним батьком сина Агуеро.

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