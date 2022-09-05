Новый сезон Лиги чемпионов еще даже не стартовал, а профильные издания уже пытаются спрогнозировать победителя.

Портал FiveThirtyEight опубликовал интерактивную таблицу, в которой оценил шансы всех команд на выход в определенную стадию турнира вплоть до финала ЛЧ. Учтена сложность возможной турнирной сетки.

Шахтер отправился на стартовый матч ЛЧ против РБ Лейпциг – известен список игроков

Специалисты издания не верят, что Реал сможет защитить титул – шансы на это всего 6%. Потенциал Баварии оценивают наиболее высоко – 20%, но совсем близко Манчестер Сити (18) и ПСЖ (16). Если не будет сюрпризов, в полуфинале турнира компанию этому трио составит Ливерпуль.

Единственный представитель Украины прогнозировано среди самых слабых, чьи шансы выиграть Лигу чемпионов на уровне статистической погрешности. FiveThirtyEight даже не верит, что Шахтер выйдет в еврокубковую весну – по мнению портала, второе-третье место в группе разыграют РБ Лейпциг и Селтик.

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