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Барселона объявила о трансфере Тодибо

31 января 23:18 243 Читати українською
Барселона объявила о трансфере Тодибо
Жан-Клер Тодибо / фото: ФК Барселона

Защитник Тулузы Жан-Клер Тодибо продолжит карьеру в чемпионате Испании.

Барселона достигла договоренности с Тулузой, поэтому 19-летний защитник присоединился к каталонскому клубу уже во время зимнего трансферного окна и подписал контракт на 4,5 года.

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Первоначально предполагалось, что Тодибо перейдет в Барселону летом 2019 года на правах свободного агента, когда закончится срок действия его соглашения с Тулузой.

По неофициальной информации, "сине-гранатовые" заплатят за трансфер француза, который не играет за Тулузу с 3 ноября 2018 из-за отказа продлить контракт с клубом, около 2 млн евро.

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В нынешнем сезоне Тодибо провел за Тулузу 10 игр в Лиге 1, забив 1 гол и отдав 1 результативную передачу.

Теги
Испания Барселона Барселона Трансферы Чемпионата Испании Трансферы Жан-Клер Тодибо Жан-Клер Тодибо
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