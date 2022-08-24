Футболка выполнена в светло-сером цвете и содержит на передней стороне изображение креста святого Жорди. Это сделано в честь 30-летия основания специальной награды от Барсы с одноименным названием.

Барселона, Арсенал и ПСЖ под прицелом УЕФА – 20 клубов рискуют получить наказание за нарушение финансового фейр-плей

Каталонцы серьезно отошли от своего традиционного стиля. Привычных для клуба полосок в этом варианте экипировки нет. В этой форме мужская и женская команды Барселоны будут играть в некоторых матчах на внутренней арене, сообщает официальный сайт "сине-гранатовых".

Впервые в резервной форме Барселона сыграет уже сегодня, 24 августа. В 22:30 по киевскому времени подопечные Хави в товарищеском матче будут противостоять Манчестер Сити. Цель поединка – сбор средств на поддержку людей, болеющих боковым амиотрофическим склерозом.

Напомним, от этого страшного недуга страдает и Хуан Карлос Унсуэ – бывший тренер Барселоны, который тоже посетит игру и будет ведущим перед матчем.

"Евтаназія? Я ніколи не боявся смерті": екс-тренеру Барселони поставили страшний діагноз, він не здається і усіх дивує