В зоне риска оказались 20 клубов. Половина из них рискуют получить серьезные наказания, сообщает The Times.

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По информации источника, под прицелом УЕФА оказались такие известные клубы, как Барселона, Ювентус, Интер, Рома, Марсель и ПСЖ. Наименее критична ситуация у французских клубов, которым грозит только штраф.

А вот Барселону, Интер, Ювентус и Рома могут ждать гораздо более жесткие меры. Речь идет о вполне вероятном трансферном бане (особенно для представителей Серии А) или даже дисквалификации из еврокубков.

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Отдельно следует упомянуть Арсенал. Клуб Александра Зинченко пока не в "списке риска", но УЕФА ждет от "канониров" финансовую отчетность за последний год. Чиновники союза подозревают, что бурная трансферная кампания лондонцев тоже не прошла без нарушений требований финансового фейр-плей.