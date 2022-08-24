Футболка виконана в світло-сірому кольорі і містить на передньому боці зображення хреста святого Жорді. Це зроблено на честь 30-ї річниці заснування спеціальної нагороди від Барси з однойменною назвою.

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Каталонці серйозно відійшли від свого традиційного стилю. Звичних для клубу смужок у цьому варіанті екіпірування немає. У цій формі чоловіча та жіноча команди Барселони гратимуть в деяких матчах на внутрішній арені, інформує офіційний сайт "синьо-гранатових".

Вперше у резервній формі Барселона зіграє вже сьогодні, 24 серпня. О 22:30 за київським часом підопічні Хаві у товариському матчі протистоятимуть Манчестер Сіті. Мета поєдинку – збір коштів на підтримку людей, які хворіють на бічний аміотрофічний склероз.

Нагадаємо, від цієї страшної недуги страждає і Хуан Карлос Унсуе – колишній тренер Барселони, який теж відвідає гру та буде ведучим перед матчем.

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