Барселона предложила двух игроков основы в обмен на звезду Тоттенхэма

Каталонцы настроены летом усилить полузащиту физически сильным исполнителем.

Барселона заинтересована в подписании французского полузащитника Тоттенхэма Танге Ндомбеле, сообщает Sky Sports.

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По информации издания, руководство "сине-гранатовых" осознает, что в условиях кризиса, вызванного коронавирусом, будет трудно осуществить полноценный трансфер, поэтому рассматривают вариант с обменом. Отмечается, что Барселона готова отдать Тоттенхэму своих защитников Самюэля Умтити и Нелсона Семеду. Целесообразность этогй сделки теперь предстоит оценить наставнику "шпор" Жоже Моуринью.

Добавим, что Ндомбеле перебрался в Тоттенхэм летом прошлого года. Лион получил за своего игрока 60 млн евро. Танге был основным игроком при Почеттино, однако с приходом Жозе Моуринью потерял свои позиции. К тому же португалец позволял себе публично критиковать подопечного.

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