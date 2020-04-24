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Барселона предложила двух игроков основы в обмен на звезду Тоттенхэма

19:14 130 Читати українською
Барселона предложила двух игроков основы в обмен на звезду Тоттенхэма
Танге Ндомбеле / Getty images

Каталонцы настроены летом усилить полузащиту физически сильным исполнителем.

Барселона заинтересована в подписании французского полузащитника Тоттенхэма Танге Ндомбеле, сообщает Sky Sports.

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По информации издания, руководство "сине-гранатовых" осознает, что в условиях кризиса, вызванного коронавирусом, будет трудно осуществить полноценный трансфер, поэтому рассматривают вариант с обменом. Отмечается, что Барселона готова отдать Тоттенхэму своих защитников Самюэля Умтити и Нелсона Семеду. Целесообразность этогй сделки теперь предстоит оценить наставнику "шпор" Жоже Моуринью.

Добавим, что Ндомбеле перебрался в Тоттенхэм летом прошлого года. Лион получил за своего игрока 60 млн евро. Танге был основным игроком при Почеттино, однако с приходом Жозе Моуринью потерял свои позиции. К тому же португалец позволял себе публично критиковать подопечного.

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Испания Тоттенхэм Тоттенхэм Барселона Барселона Нелсон Семеду Нелсон Семеду Танге Ндомбеле Танге Ндомбеле Самюэль Умтити Самюэль Умтити
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