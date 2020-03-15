Барселона потребует присуждения чемпионства в случае досрочного завершения Ла Лиги – у каталонцев есть 3 аргумента

Барселона определилась с планом действий на случай досрочного завершения чемпионата Испании 2019/20. В настоящее время розыгрыш Ла Лиги приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Как известно, чемпионат Испании, как и другие топ-лиги Европы, пока приостановлен из-за пандемии коронавируса COVID-19. Более того – в стране введены режим чрезвычайного положения и карантин.

Испанский футбол переживает период наибольшей неопределенности, поскольку таких обстоятельств в 91-летней истории Примеры еще не было. Не исключен даже вариант, при котором сезон 2019/20 в испанской Ла Лиге завершится после 27-ми туров, а сезон могут признать недействительным.

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В случае досрочного завершения сезона Барселона потребует официального признания ее чемпионом Испании. Подобных прецедентов в Ла Лиге еще не было, поэтому понятно, что такая идея найдет большое сопротивление Реала – главного конкурента "блаугранас". Действующий регламент чемпионата не предусматривает резкого досрочного прекращения турнира, хотя такая возможность все же существует в случае наступления форс-мажорных и исключительных обстоятельств.

Каталонцы будут аргументировать свои требования тем, что на момент остановки чемпионата они возглавляли турнирную таблицу (Месси и Ко опережают Реал на 2 очка). Кроме того, "сине-гранатовые" стали так называемым "зимним чемпионом" после поединков против всех команд чемпионата. Еще одним козырем Барсы является то, что на момент остановки Ла Лиги было сыграно 27 туров – более 70% чемпионата, сообщает Sport.es.

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