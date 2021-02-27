Уже в среду эти же команды встретятся на Камп Ноу в ответном матче полуфинала Кубка Испании. Барселоне придется отыгрывать дефицит в два мяча, но у Рональда Кумана прибавилось кадровых проблем.

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Наиболее серьезно выглядит травма Педри. Полузащитник покинул поле на 71-й минуте, а после игры в клубный автобус добирался уже на костылях. Подробнее о состоянии молодого игрока можно будет говорить после тщательного медобследования.

Еще до повреждения Педри замену попросил Жерар Пике, вместо которого вышел Рональд Араухо. Уругваец оформил возвращение из лазарета, но и сам не смог доиграть матч до конца, проведя на поле всего 15 минут. AS утверждает, что серьезной травмы удалось избежать, но Куман решил не рисковать и провел обратную замену, бросив в бой Умтити.

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