Барселона потеряла трех игроков из-за травм – замена лидера, костыли и возвращение из лазарета на 15 минут
Каталонская команда заплатила высокую цену за победу над Севильей в рамках 25-го тура Ла Лиги.
Уже в среду эти же команды встретятся на Камп Ноу в ответном матче полуфинала Кубка Испании. Барселоне придется отыгрывать дефицит в два мяча, но у Рональда Кумана прибавилось кадровых проблем.
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Наиболее серьезно выглядит травма Педри. Полузащитник покинул поле на 71-й минуте, а после игры в клубный автобус добирался уже на костылях. Подробнее о состоянии молодого игрока можно будет говорить после тщательного медобследования.
Еще до повреждения Педри замену попросил Жерар Пике, вместо которого вышел Рональд Араухо. Уругваец оформил возвращение из лазарета, но и сам не смог доиграть матч до конца, проведя на поле всего 15 минут. AS утверждает, что серьезной травмы удалось избежать, но Куман решил не рисковать и провел обратную замену, бросив в бой Умтити.
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