Вже в середу ці ж команди зустрінуться на Камп Ноу в матчі-відповіді півфіналу Кубка Іспанії. Барселоні доведеться відігрувати дефіцит у два м'ячі, але Рональда Кумана додалося кадрових проблем.

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Найбільш серйозно виглядає травма Педрі. Півзахисник покинув поле на 71-й хвилині, а після гри до клубного автобуса дістався уже на милицях. Детальніше про стан молодого гравця можна буде говорити після ретельного медобстеження.

Ще до пошкодження Педрі заміну попросив Жерар Піке, замість якого вийшов Рональд Араухо. Уругваєць оформив повернення з лазарету, але й сам не зміг дограти матч до кінця, провівши на полі лише 15 хвилин. AS стверджує, що серйозної травми вдалося уникнути, але Куман вирішив не ризикувати і провів зворотню заміну, кинувши у бій Умтіті.

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