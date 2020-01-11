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Барселона потеряла Суареса на несколько недель – нападающему может потребоваться операция

11 января 00:24 202 Читати українською
Барселона потеряла Суареса на несколько недель – нападающему может потребоваться операция
Луис Суарес / фото из соцсетей

Нападающий Барселоны Луис Суарес в ближайшее время не сможет помочь своей команде на футбольном поле.

51’ Лионель Месси
62’ Антуан Гризманн
 
Коке 46’
Альваро Мората 81’
Анхель Корреа 86’
46’ Коке
51’ Лионель Месси
62’ Антуан Гризманн
81’ Альваро Мората
86’ Анхель Корреа

У Луиса Суареса после поражения в матче 1/2 финала Суперкубка Испании против Атлетико (2:3) обнаружены серьезные проблемы с коленом, сообщает Sport.es.

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Согласно информации источника, на выходных футболист пройдет углубленное медицинское обследование, но уже сейчас все указывает на то, что игроку потребуется операция.

Отмечается, что из-за повреждения форвард не мог полностью выкладываться в последних матчах. Встречу с Атлетико уругваец проводил на уколах. Сам Суарес готов лечь на операцию сейчас, чтобы помочь Барселоне в завершающей фазе сезона. Ожидается, что из-за вероятного хирургического вмешательства нападающий может пропустить около шести недель.

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Испания Барселона Барселона Луис Суарес Луис Суарес Барселона - Атлетико
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