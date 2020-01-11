Барселона потеряла Суареса на несколько недель – нападающему может потребоваться операция

Нападающий Барселоны Луис Суарес в ближайшее время не сможет помочь своей команде на футбольном поле.

У Луиса Суареса после поражения в матче 1/2 финала Суперкубка Испании против Атлетико (2:3) обнаружены серьезные проблемы с коленом, сообщает Sport.es.

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Согласно информации источника, на выходных футболист пройдет углубленное медицинское обследование, но уже сейчас все указывает на то, что игроку потребуется операция.

Отмечается, что из-за повреждения форвард не мог полностью выкладываться в последних матчах. Встречу с Атлетико уругваец проводил на уколах. Сам Суарес готов лечь на операцию сейчас, чтобы помочь Барселоне в завершающей фазе сезона. Ожидается, что из-за вероятного хирургического вмешательства нападающий может пропустить около шести недель.

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