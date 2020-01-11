Барселона втратила Суареса на кілька тижнів – нападнику може знадобитися операція

Нападник Барселони Луїс Суарес найближчим часом не зможе допомогти своїй команді на футбольному полі.

У Луїса Суареса після поразки в матчі 1/2 фіналу Суперкубка Іспанії проти Атлетіко (2:3) виявлені серйозні проблеми з коліном, повідомляє Sport.es.

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Згідно з інформацією джерела, на вихідних футболіст пройде поглиблене медичне обстеження, але вже зараз все вказує на те, що гравцеві знадобиться операція.

Відзначається, що через пошкодження форвард не міг на сто відсотків викладатися в останніх матчах. Зустріч з Атлетіко уругваєць проводив на уколах. Сам Суарес готовий лягти на операцію зараз, щоб допомогти Барселоні в завершальній фазі сезону. Очікується, що через ймовірне хірургічне втручання нападник може пропустити майже шість тижнів.

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