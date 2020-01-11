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Барселона втратила Суареса на кілька тижнів – нападнику може знадобитися операція

00:24 332 Читать на русском
Барселона втратила Суареса на кілька тижнів – нападнику може знадобитися операція
Луїс Суарес / фото із соцмереж

Нападник Барселони Луїс Суарес найближчим часом не зможе допомогти своїй команді на футбольному полі.

51’ Ліонель Мессі
62’ Антуан Грізманн
 
Коке 46’
Альваро Мората 81’
Анхель Корреа 86’
46’ Коке
51’ Ліонель Мессі
62’ Антуан Грізманн
81’ Альваро Мората
86’ Анхель Корреа

У Луїса Суареса після поразки в матчі 1/2 фіналу Суперкубка Іспанії проти Атлетіко (2:3) виявлені серйозні проблеми з коліном, повідомляє Sport.es.

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Згідно з інформацією джерела, на вихідних футболіст пройде поглиблене медичне обстеження, але вже зараз все вказує на те, що гравцеві знадобиться операція.

Відзначається, що через пошкодження форвард не міг на сто відсотків викладатися в останніх матчах. Зустріч з Атлетіко уругваєць проводив на уколах. Сам Суарес готовий лягти на операцію зараз, щоб допомогти Барселоні в завершальній фазі сезону. Очікується, що через ймовірне хірургічне втручання нападник може пропустити майже шість тижнів.

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blog_ava
Суарес назвав головних винуватців поразки Барселони в Суперкубку Іспанії
10 січня
7936
Теги
Іспанія Барселона Барселона Барселона - Атлетіко Луїс Суарес Луїс Суарес
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