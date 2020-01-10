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Суарес назвал главных виновников поражения Барселоны в Суперкубке Испании

10 января 08:52 875 Читати українською
Суарес назвал главных виновников поражения Барселоны в Суперкубке Испании
Луис Суарес / AS

Форвард Барселоны Луис Суарес поделился эмоциями от полуфинального матча за Суперкубок Испании против Атлетико (2:3).

51’ Лионель Месси
62’ Антуан Гризманн
 
Коке 46’
Альваро Мората 81’
Анхель Корреа 86’
46’ Коке
51’ Лионель Месси
62’ Антуан Гризманн
81’ Альваро Мората
86’ Анхель Корреа

"Вальверде не виноват, ошибки допускали игроки, а этого нельзя делать. Не знаю, поможет ли нам это поражение, но оно говорит о том, что нам есть что исправлять. Мы контролировали игру, поэтому такие ошибки допускать нельзя. Но мы допустили их, позволив сопернику забить после контратак.

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Я уже высказывался о VAR. Логичная система – это автоматическое определение голов. С офсайдами же возможно ошибиться, поскольку решения принимают такие же люди, как мы", – цитирует Суареса Marca.

Напомним, Атлетико перестрелял Барселону (3:2) и вышел в финал Суперкубка Испании, где встретится с Реалом.

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Теги
Испания Барселона Барселона Видеоассистент арбитра (VAR) Атлетико Атлетико Луис Суарес Луис Суарес Барселона - Атлетико
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