Суарес назвал главных виновников поражения Барселоны в Суперкубке Испании

Форвард Барселоны Луис Суарес поделился эмоциями от полуфинального матча за Суперкубок Испании против Атлетико (2:3).

"Вальверде не виноват, ошибки допускали игроки, а этого нельзя делать. Не знаю, поможет ли нам это поражение, но оно говорит о том, что нам есть что исправлять. Мы контролировали игру, поэтому такие ошибки допускать нельзя. Но мы допустили их, позволив сопернику забить после контратак.

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Я уже высказывался о VAR. Логичная система – это автоматическое определение голов. С офсайдами же возможно ошибиться, поскольку решения принимают такие же люди, как мы", – цитирует Суареса Marca.

Напомним, Атлетико перестрелял Барселону (3:2) и вышел в финал Суперкубка Испании, где встретится с Реалом.

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