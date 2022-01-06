Барселона потеряла двух игроков в матче Кубка Испании – понадобится операция
15:06 - Читати українською
Переполненный лазарет Барселоны увеличился еще на двух футболистов.
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Защитник Барсы Рональд Араухо получил перелом второй и третьей пястных костей правой руки во время поединка Кубка Испании против Линареса (2:1), сообщает сайт каталонского клуба.
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Уже в пятницу медики проведут операцию Рональду. Также травмировался Фрэнки де Йонг, которому диагностировано растяжение камбаловидной мышцы левой ноги.
О сроках восстановления обоих футболистов не сообщается.
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