Переполненный лазарет Барселоны увеличился еще на двух футболистов.

Защитник Барсы Рональд Араухо получил перелом второй и третьей пястных костей правой руки во время поединка Кубка Испании против Линареса (2:1), сообщает сайт каталонского клуба.

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Уже в пятницу медики проведут операцию Рональду. Также травмировался Фрэнки де Йонг, которому диагностировано растяжение камбаловидной мышцы левой ноги.

О сроках восстановления обоих футболистов не сообщается.

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