Барселона втратила двох гравців у матчі Кубка Іспанії – знадобиться операція
15:05 - Читать на русском
Переповнений лазарет Барселони збільшився на ще двох футболістів.
завершено
Оборонець Барси Рональд Араухо зазнав перелому другої та третьої п'ясткових кісток правої руки під час поєдинку Кубка Іспанії проти Лінареса (2:1), повідомляє сайт каталонського клубу.
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Вже в п'ятницю медики проведуть Рональду операцію. Також травмувався Френкі де Йонг, якому діагностовано розтягнення камбаловидного м'яза лівої ноги.
Про терміни відновлення обох футболістів не повідомляється.
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