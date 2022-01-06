Переповнений лазарет Барселони збільшився на ще двох футболістів.

Оборонець Барси Рональд Араухо зазнав перелому другої та третьої п'ясткових кісток правої руки під час поєдинку Кубка Іспанії проти Лінареса (2:1), повідомляє сайт каталонського клубу.

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Вже в п'ятницю медики проведуть Рональду операцію. Також травмувався Френкі де Йонг, якому діагностовано розтягнення камбаловидного м'яза лівої ноги.

Про терміни відновлення обох футболістів не повідомляється.

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