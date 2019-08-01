Барселона предложила Пуйолю руководящую должность в структуре клуба

Легенда Барселоны Карлес Пуйоль может вернуться в родной клуб.

Руководство Барселоны предложило Пуйолю кресло генерального менеджера команды, сообщает Mundo Deportivo.

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41-летний экс-защитник "блаугранас" попросил время на размышление. Ранее эту должность в структуре Барсы занимал Пеп Сегура.

Сейчас Карлес занимается агентской деятельностью, а также является послом ФИФА. Легенда каталонского клуба неоднократно заявлял, что хотел бы попробовать свои силы на одной из руководящих должностей Барселоны.

Напомним, Пуйоль защищал цвета действующего чемпиона Испании в 1999-2014 годах.

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