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Барселона предложила Пуйолю руководящую должность в структуре клуба

16:45 30 Читати українською
Барселона предложила Пуйолю руководящую должность в структуре клуба
Карлес Пуйоль / Фото ФК Барселона

Легенда Барселоны Карлес Пуйоль может вернуться в родной клуб.

Руководство Барселоны предложило Пуйолю кресло генерального менеджера команды, сообщает Mundo Deportivo.

Пуйоль признался, что мог оказаться в Реале

41-летний экс-защитник "блаугранас" попросил время на размышление. Ранее эту должность в структуре Барсы занимал Пеп Сегура.

Сейчас Карлес занимается агентской деятельностью, а также является послом ФИФА. Легенда каталонского клуба неоднократно заявлял, что хотел бы попробовать свои силы на одной из руководящих должностей Барселоны.

Напомним, Пуйоль защищал цвета действующего чемпиона Испании в 1999-2014 годах.

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Теги
Барселона Барселона Испания Карлес Пуйоль Карлес Пуйоль пеп Сегура
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