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Барселона попытается подписать звездного конкурента для Альбы

21:23 57 Читати українською
Барселона попытается подписать звездного конкурента для Альбы
Лайвен Курзава / ESPN

Каталонский клуб может подписать французского защитника Лайвена Курзава.

"Сине-гранатовые" рассматривают вариант с подписанием игрока в ходе летнего трансферного окна, сообщает Sport.es.

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Контракт футболиста с ПСЖ заканчивается 30 июня 2020 года, поэтому он может перейти в другой клуб бесплатно. В составе Барселоны он может заменить Хуниора Фирпо, которого каталонцы намерены продать. Также француз входит в сферу интересов Ливерпуля и Арсенала.

В текущем сезоне Курзава сыграл за ПСЖ 23 матча во всех турнирах и забил 1 гол.

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