Барселона попытается подписать звездного конкурента для Альбы

Каталонский клуб может подписать французского защитника Лайвена Курзава.

"Сине-гранатовые" рассматривают вариант с подписанием игрока в ходе летнего трансферного окна, сообщает Sport.es.

Барселона может стать первым большим клубом, обанкротившимся на карантине – шокирующий прогноз менеджера

Контракт футболиста с ПСЖ заканчивается 30 июня 2020 года, поэтому он может перейти в другой клуб бесплатно. В составе Барселоны он может заменить Хуниора Фирпо, которого каталонцы намерены продать. Также француз входит в сферу интересов Ливерпуля и Арсенала.

В текущем сезоне Курзава сыграл за ПСЖ 23 матча во всех турнирах и забил 1 гол.

Барселона вводить шалену економію і продає 8 гравців – наслідки карантину приголомшують