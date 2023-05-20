Барселона все же смогла решить свои вопросы, чтобы иметь возможность провести активное межсезонье.

В пятницу (19 мая) состоялось заседание совета Ла Лиги, на котором рассматривался обновленный финансовый план Барселоны. Каталонцы предоставили гарантии экономии 200 млн евро в следующие 2 года и уверены, что в понедельник получат разрешение на ведение трансферной работы, сообщает Sport.es.

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В последнее время активизировались слухи о возвращении Месси на Камп Ноу, однако руководство Барсы настроено действовать более рационально. Вице-президент клуба Эдуар Ромеу заявил, что главным приоритетом станет оформление контрактов собственных игроков. Рональд Араухо, Гави, Маркос Алонсо, Серхи Роберто и Иньяки Пенья давно согласились остаться в Барсе, но Ла Лига не разрешала регистрировать их новые соглашения.

Напомним, в нынешнем сезоне команда Хави выиграла Суперкубок и чемпионат Испании, однако рано вылетела из еврокубков и недополучила серьезные деньги.

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