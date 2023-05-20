Барселона все ж змогла вирішити свої питання, щоб мати можливість провести активне міжсезоння.

У п'ятницю (19 травня) відбулося засідання ради Ла Ліги, на якому розглядали оновлений фінансовий план Барселони. Каталонці надали гарантії економії 200 млн євро у наступні 2 роки і впевнені, що в понеділок отримають дозвіл на ведення трансферної роботи, повідомляє Sport.es.

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Останнім часом активізувалися чутки про повернення Мессі на Камп Ноу, проте керівництво Барси налаштовано діяти більш раціонально. Віце-президент клубу Едуар Ромеу заявив, що головним пріоритетом буде оформлення контрактів власних гравців. Рональд Араухо, Гаві, Маркос Алонсо, Серхі Роберто та Іньякі Пенья давно погодились залишитися в Барсі, але Ла Ліга не дозволяла реєструвати їхні нові угоди.

Нагадаємо, в нинішньому сезоні команда Хаві виграла Суперкубок та чемпіонат Іспанії, проте рано вилетіла з єврокубків і недоотримала серйозні кошти.

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