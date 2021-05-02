Очередной претендент на звезду Манчестер Сити может оставить аргентинца в АПЛ.

Форвард Манчестер Сити Серхио Агуэро, контракт которого с "горожанами" истекает летом 2021 года, продолжает оставаться лакомым кусочком для многих топ-клубов. Несмотря на слухи о переходе нападающего в Барселону, на аргентинца замахнулся очередной неожиданный претендент из Туманного Альбиона.

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Пригласить 32-летнего игрока в свой лагерь хочет Эвертон, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Daily Star. "Ириски" вряд ли смогут позволить себе зарплату Агуэро, которая составляет 240 тысяч фунтов в неделю, однако ливерпульский клуб планирует соблазнить Серхио солидным подписным бонусом (около 40 млн евро).

К слову, боссам лондонцев придется побороться за футболиста с Челси, Тоттенхэмом, Лидсом, Интером и Миланом, которые также готовы приютить звездного форварда.

Напомним, в текущем сезоне Агуэро провел за Манчестер Сити лишь 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола.

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