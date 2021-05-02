Черговий претендент на зірку Ман Сіті може залишити аргентинця в АПЛ.

Форвард Манчестер Сіті Серхіо Агуеро, контракт якого з "містянами" завершується влітку 2021 року, продовжує залишатися ласим шматочком для багатьох топ-клубів. Попри чутки про перехід нападника у Барселону, на аргентинця зазіхнув черговий несподіваний претендент з Туманного Альбіону.

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Запросити 32-річного гравця до свого табору хоче Евертон, повідомляє Mundo Deportivo з посиланням на Daily Star. "Іриски" навряд чи зможуть дозволити собі зарплату Агуеро, яка становить 240 тисяч фунтів на тиждень, однак ліверпульський клуб планує спокусити Серхіо солідним підписним бонусом (близько 40 млн євро).

До слова, босам лондонців доведеться поборотися за футболіста з Челсі, Тоттенхемом, Лідсом, Інтером та Міланом, які також готові прихистити зіркового форварда.

Нагадаємо, у поточному сезоні Агуеро провів за Манчестер Сіті лише 16 матчів у всіх турнірах, в яких забив 4 голи.

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