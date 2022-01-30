Скандальный форвард Диего Коста может вернуться в Ла-Лигу.

Услуги Диего Косты предложили Барселоне, сообщает Sport.es.

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После разрыва контракта с бразильским Атлетико Минейро 33-летний нападающий остается без клуба. Несколько СМИ сообщали, что Диего ведет переговоры с Валенсией.

Барселона хранит Косту в своем шорт-листе потенциальных усилений атакующей линии, где также находятся Альваро Мората и Пьер-Эмерик Обамеянг.

Напомним, в Испании Диего известен своими выступлениями за мадридский Атлетико, где он провел 216 матчей и отличился 83 голами.

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