Скандальний форвард Дієго Коста може повернутись в Ла Лігу.

Послуги Дієго Кости запропонували Барселоні, повідомляє Sport.es.

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Після розриву контракту з бразильським Атлетіко Мінейро 33-річний нападник залишається без клубу. Кілька ЗМІ повідомляли, що Дієго веде перемовини з Валенсією.

Барселона зберігає Косту у своєму шорт-листі потенційних підсилень атакувальної лінії, де також перебувають Альваро Мората та П'єр-Емерік Обамеянг.

Нагадаємо, в Іспанії Дієго відомий своїми виступами за мадридський Атлетіко, де він провів 216 матчів та відзначився 83-ма голами.

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