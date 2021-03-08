Лапорта назначил Феррана Ревертера на должность исполнительного директора клуба, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на RAC1.

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Отметим, что Ревертер до этого был генеральным директором сети электронных магазинов MediaMarkt в Испании, а с конца 2018 он занимал должность исполнительного директора всей компании.

Напомним, Лапорта уже занимал должность главы "сине-гранатовых" с 2003 по 2009 год. Одной из нынешних главных обещаний Жоана было продолжение сотрудничества с Лионелем Месси, контракт которого истекает уже летом.

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