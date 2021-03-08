"Барселона должна снова стать счастливой и устойчивой экономически. Перед нами стоит много целей, и мы обязательно их достигнем. Для этого нам всем нужно работать вместе, у нас замечательная семья.

Лапорта победил на выборах президента Барселоны – официальные результаты голосования

Месси? Лучший футболист в истории пришел вместе со своим сыном на избирательный участок и проголосовал, принял участие в выборах – это показывает, что он любит Барселону. Мы прекрасная семья. Надеюсь, это поспособствует тому, чтобы он остался в Барселоне.

Больше всего, что мы можем сделать для Барселоны – это любить ее, любить сильнее, чем когда-либо. Да здравствует Барса, да здравствует Каталония!" – приводит слова Лапорты официальный сайт клуба.

Напомним, Лапорта уже занимал должность главы "сине-гранатовых" с 2003 по 2009 год. Одной из нынешних главных обещаний Жоана было продолжение сотрудничества с Лионелем Месси, контракт которого истекает уже летом.

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