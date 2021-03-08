Лапорта призначив Феррана Ревертера на посаду виконавчого директора клубу, повідомляє Mundo Deportivo з посиланням на RAC1.

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Відзначимо, що Ревертер до цього був генеральним директором мережі електронних магазинів MediaMarkt у Іспанії, а з кінця 2018 року він обіймав посаду виконавчого директора всієї корпорації.

Нагадаємо, Лапорта вже перебував на посаді очільника "синьо-гранатових" з 2003 по 2009 рік. Одною із цьогорічних головних обіцянок Жоана було продовження співпраці з Ліонелем Мессі, контракт якого завершується вже влітку.

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