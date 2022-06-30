Трансфер Роберта Левандовски из немецкого в испанский гранд откладывается из-за серьезных проблем с коммуникацией.

Коммуникация между "ротен" и "блаугранас" очень сложная. В Барселоне жалуются, что представители мюнхенцев не отвечают на звонки спортивного директора Матеу Алемани, информирует Süddeutsche Zeitung.

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Из-за отсутствия нормального общения испанцы были вынуждены использовать последний возможный коммуникационный шаг – отправление в Баварию бюрофакса. Кроме того, "ротен" и представитель Роберта Пини Захави разорвали отношения по неназванным причинам.

Напомним, недавно Барса сделала третье предложение Баварии по Левандовски в размере 40+5 млн евро, но в Германии хотят более 50 миллионов за поляка.

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