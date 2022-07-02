Вінгер Лідса Рафінья близький до того, аби продовжити кар'єру в чемпіонаті Іспанії.

Барселона нарешті зуміла знайти формулу трансферу, яка влаштувала Лідс. "Павичі" отримають за свого лідера 60 мільйонів євро, стверджує журналіст Жерар Ромеро.

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За інформацією джерела, каталонці домовилися про виплату цієї суми трьома траншами. З футболістом усі деталі були узгоджені вже давно. У столиці Каталонії Рафінья буде заробляти 6 млн на сезон.

Варто зауважити, що 25-річний бразилець мав куди привабливіші варіанти з точки зору фінансів, але хотів грати саме за Барселону. Раніше Рафінья відмовив Арсеналу та Челсі. В останній момент перехопити гравця спробував ще й Ньюкасл, але також успіху не досяг.

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