Футболки виготовлені у нетрадиційних блідо-фіалкових тонах.

"Фіалковий – це поєднання синього та червоного кольорів, які є символом боротьби за гендерну рівність. Дизайн форми зберіг традиційні смуги Барселони з обох боків. Щоб показати прихильність клубу до жіночих видів спорту, ми адаптували чоловічу фразу гімну клубу 'Tots units fem força' (Разом ми – сила) і відбили жіночу версію поруч", – пояснює офіційний сайт каталонського клубу.

Нагадаємо, цьогоріч жіноча команда Барси святкуватиме 50-річчя від свого першого поєдинку на Камп Ноу. Вона є одним з першопрохідців серед жіночого футболу.

