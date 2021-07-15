Барселона показала нову гостьову форму – нетрадиційні кольори та важливий меседж
Каталонський гранд показав новий виїзний комплект екіпірування на сезон 2021/22.
Футболки виготовлені у нетрадиційних блідо-фіалкових тонах.
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"Фіалковий – це поєднання синього та червоного кольорів, які є символом боротьби за гендерну рівність. Дизайн форми зберіг традиційні смуги Барселони з обох боків. Щоб показати прихильність клубу до жіночих видів спорту, ми адаптували чоловічу фразу гімну клубу 'Tots units fem força' (Разом ми – сила) і відбили жіночу версію поруч", – пояснює офіційний сайт каталонського клубу.
Нагадаємо, цьогоріч жіноча команда Барси святкуватиме 50-річчя від свого першого поєдинку на Камп Ноу. Вона є одним з першопрохідців серед жіночого футболу.
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@Pedri our new kit pic.twitter.com/c6nAl9GSEr— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 15, 2021
Our players enjoyed wearing the new away kit for the first time pic.twitter.com/7XjxKBfv2J— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 15, 2021