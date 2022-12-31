Дембеле выдвинул свои условия Барселоне относительно продления контракта
Мусса Сиссоко, являющийся агентом нападающего Барселоны Усмана Дембеле, обладает высокими финансовыми аппетитами.
Сиссоко требует для Усман Дембеле зарплату в 30 млн евро в год и столько же в виде бонуса за подписание нового контракта, сообщает Catalunya. Ràdio.
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Сам агент за свои услуги захотел 15 млн. Для сравнения, сейчас Усман зарабатывает около 11 млн евро в год. Руководство каталонцев разочаровано такими финансовыми аппетитами своей звезды. Действующий контракт француза с Барсой истекает летом и уже ряд топ-клубов рассматривают возможность перехватить Дембеле.
Сам Усман в частных разговорах с представителями "блаугранас" признается, что хотел бы остаться Каталонии.
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