"Хави очень хорошо справляется с работой в первые месяцы. Мы очень довольны работой тренера.

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Любой трансфер зависит от его мнения. Позиция Хави была очень важна при принятии решений по зимним трансферам. Невыход в Лигу чемпионов с таким составом станет катастрофой", — цитирует Алемани Mundo Deportivo.

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После 22-х туров Примеры Барселона располагается на 4-й строчке. Напомним, в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов каталонцы не смогли преодолеть групповой этап.

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