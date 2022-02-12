"Это будет катастрофа", – директор Барселоны установил цель на сезон для Хави
Директор Барсы Матеу Алемани доволен работой наставника каталонцев Хави Эрнандеса.
"Хави очень хорошо справляется с работой в первые месяцы. Мы очень довольны работой тренера.
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Любой трансфер зависит от его мнения. Позиция Хави была очень важна при принятии решений по зимним трансферам. Невыход в Лигу чемпионов с таким составом станет катастрофой", — цитирует Алемани Mundo Deportivo.
После 22-х туров Примеры Барселона располагается на 4-й строчке. Напомним, в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов каталонцы не смогли преодолеть групповой этап.
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