Захисник Челсі Сесар Аспілікуета та Барселона підписали попередній контракт про співпрацю з літа 2022-го, повідомляє Sport.es.

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32-річний іспанець приєднається до каталонського клубу на правах вільного агента, адже його чинна угода з лондонцями розрахована до 30 червня. Нагадаємо, Челсі у 2012-му придбав Сесара у Марселя за близько 9 млн євро. Наразі оборонець є основним капітаном "синіх".

У нинішньому сезоні Аспілікуета провів 29 матчів, в яких відзначився голом та трьома асистами.

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