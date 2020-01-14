toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
АНДРЕЙ ЛУНИН УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ КАРПАТЫ

Барселона подписала контракт с Сетьеном на привычных условиях – журналист опроверг предыдущую информацию

14 января 11:52 199 Читати українською
Барселона подписала контракт с Сетьеном на привычных условиях – журналист опроверг предыдущую информацию
Кике Сетьен / Marca

Новый главный тренер Барселоны Кике Сетьен подписал соглашение с каталонцами до лета 2022 года.

Контракт Сетьена с Барселоной рассчитан на два с половиной года без права разрыва соглашения со стороны каталонцев, сообщает журналист Жерар Морено в своем твиттере.

Барселона подписала контракт с Сетьеном по странной схеме

Отметим, что ранее появилась информация, что новый наставник "блаугранас" подписал контракт по схеме 0,5+1+1, а Барселона имела право расторгнуть соглашение без выплаты компенсации наставнику.

Напомним, Барселона уволила Эрнесто Вальверде и назначила на пост наставника Кике Сетьена. После 19-ти туров Примеры действующий чемпион Испании лидирует, опережая Реал лишь по дополнительным показателям. В 1/8 финала Лиги чемпионов на Барселону ожидает встреча с Наполи.

Один із найкращих

blog_ava
Колос представил 5 новичков, среди которых два экс-игрока Динамо
17 января
800
Теги
Испания Барселона Барселона Кике Сетьен Кике Сетьен
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
13
час
:
18
мин
Уотфорд
14:30
Тоттенхэм
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук