Барселона подписала контракт с Сетьеном на привычных условиях – журналист опроверг предыдущую информацию

Новый главный тренер Барселоны Кике Сетьен подписал соглашение с каталонцами до лета 2022 года.

Контракт Сетьена с Барселоной рассчитан на два с половиной года без права разрыва соглашения со стороны каталонцев, сообщает журналист Жерар Морено в своем твиттере.

Барселона подписала контракт с Сетьеном по странной схеме

Отметим, что ранее появилась информация, что новый наставник "блаугранас" подписал контракт по схеме 0,5+1+1, а Барселона имела право расторгнуть соглашение без выплаты компенсации наставнику.

Напомним, Барселона уволила Эрнесто Вальверде и назначила на пост наставника Кике Сетьена. После 19-ти туров Примеры действующий чемпион Испании лидирует, опережая Реал лишь по дополнительным показателям. В 1/8 финала Лиги чемпионов на Барселону ожидает встреча с Наполи.

Один із найкращих