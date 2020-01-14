Барселона підписала контракт з Сетьєном на звичних умовах – журналіст спростував попередню інформацію

Новий головний тренер Барселони Кіке Сетьєн підписав угоду з каталонцями до літа 2022 року.

Контракт Сетьєна з Барселоною розрахований на два з половиною роки без права розриву угоди з боку каталонців, повідомляє журналіст Жерар Морено у своєму твіттері.

Барселона офіційно звільнила Вальверде та призначила Сетьєна

Зазначимо, що раніше з'явилась інформація, що новий наставник "блаугранас" підписав контракт за схемою 0,5+1+1, а Барселона мала право розірвати угоду без виплати компенсації наставнику.

Нагадаємо, Барселона звільнила Ернесто Вальверде та призначила на посаду наставника Кіке Сетьєна. Після 19-ти турів Прімери чинний чемпіон Іспанії лідирує, випереджаючи Реал лише за додатковими показниками. В 1/8 фіналу Ліги чемпіонів на Барселону очікує зустріч з Наполі.

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